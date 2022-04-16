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В Apex Legends стартовало новое событие «Освобождение»

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В Apex Legends стартовало новое событие «Освобождение».

14 апреля на официальном сайте игры Apex Legends сообщили о начале нового внутриигрового события «Освобождение».

В рамках события разработчики вернули режим «Очаг опасности» в котором из игры полностью убраны лечащие предметы и были заменены на зоны очагов опасности внутри которых легенды могут восстанавливать здоровье.

В игру также добавили еженедельные задания и 40 тематических предметов внешнего вида в наборах «Освобождение».

Apex Legends — онлайн-шутер от первого лица в формате королевской битвы. Игра была разработана американской студией Respawn Entertainment и издана Electronic Arts в 2019 году.

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