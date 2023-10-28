Alan Wake 2 получился «прожорливым» — понадобится карта не хуже GeForce RTX 3060 Ti

Alan Wake 2 испытали на производительность, и для геймеров с устаревшим «железом» результат оказался неутешительным. Чтобы поиграть на «максималках» и с трассировкой пути хотя бы при старом-добром разрешении 1920 на 1080 понадобится видеокарта не хуже GeForce RTX 3060 Ti или Radeon RX 6800 — только так получится добиться более 30 кадров.

Без трассировки жизнь становится немного проще и для тех же 30+ кадров в секунду хватит и GeForce RTX 3050.

Впрочем, владельцам устаревших видеокарт все равно придется несладко — даже на «минималках» игра может потребовать до 7 гигабайтов видеопамяти.