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Сегодня, 21:42

Онлайн-шутер The Finals собрал 235 000 игроков — поиграть можно бесплатно

Богдан Виноградов
Корреспондент
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The Finals.
Фото Embark Studios

Сегодня в онлайн-шутер The Finals одновременно играло более 235 тысяч геймеров — более чем неплохие цифры. Сетевая игра от бывшего руководителя студии DICE, авторов серии Battlefield, находится в стадии открытого тестирования.

Поиграть в The Finals может каждый, причем абсолютно бесплатно — достаточно подать заявку в Steam. Доступ будет открыт до 5 октября. Сейчас в игре присутствует только часть контента, но на несколько дней его точно хватит.

Источник: Steam
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