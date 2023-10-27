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27 октября, 13:20

Alan Wake 2 вышла на торрентах — в игре не было никакой защиты

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Alan Wake 2.
Фото Remedy Entertainment

Не успел Alan Wake 2 нормально и официально выйти в Epic Games Store, его тут же слили на торренты.

Alan Wake 2.
Фото Remedy Entertainment

Оказалось, что в игре не было никакой защиты, в том числе и системы Denuvo, которая так тяжело дается хакерам. Размер игры — 81 ГБ.

Alan Wake 2. Появились первые оценки Alan Wake 2 — видеокарту все же придется прикупить

26 октября критики поделились обзорами на долгожданный проект от создателей культовой Max Payne 1-2. Рецензенты остались под большим впечатлением от игры — ее хвалили за геймплей, необычный и захватывающий сюжет.

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