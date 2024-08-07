Мощностью PS5 и не пахнет: российская консоль тянет Doom 3 и GTA: Vice City

Появились первые изображения прототипа российской игровой консоли. Она описывается как «Мини-ПК на основе микропроцессора Эльбрус-2С3».

Судя по информации с буклета, уже сейчас на платформу консоли портировано множество популярных игры прошлых лет — от Doom 3 до первого S.T.A.L.K.E.R.

Также упомянута и примерная дата релиза устройства — 2028 год, а предполагаемая цена — 50-100 тысяч рублей.