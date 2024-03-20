Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

20 марта, 14:15

График выхода устройств от Apple до 2027 года — iPhone SE 4 появится не раньше 2025 года

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Apple

В сеть утекли планы Apple по релизу новых гаджетов.

Так, новый iPad с OLED экраном выйдет уже до конца 2024 года. Релиз бюджетного смартфона iPhone SE 4 придется подождать до 2025 года. Бюджетная версия iPhone выйдет в 2026-м вместе со складным смартфоном от Apple.

Фото Apple

iPad Mini 8.4, iPad Air на 10.9, 14-дюймовый MacBook и 16-дюймовый с OLED-дисплеями также выйдут в течение 2026 года.

Фото Apple

Новое поколение AR-очков Apple Vision Pro с дисплеем Micro OLED вместе со складным iPad придется подождать до 2027 года.

Фото Apple
3
0
Читайте также
Биография Анастасии Потаповой: карьера теннисистки и свадьба с русским казахом
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
КХЛ продлевает сезон до 31 мая и другие реформы
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Вратарь Федотов покинул ЦСКА и уезжает в «Филадельфию»
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Воробьев возглавил ЦСКА
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом»
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новый чип от NVIDIA поражает ценой и мощностью

Когда выйдут Apple AirPods 4 — ждать осталось недолго
Новости
RSS RSS
Все новости