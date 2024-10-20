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Сегодня, 17:30

Электроника в России подорожает на 15% в новогодние праздники

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Global Look Press

Плохие новости для тех, кто еще не закупился подарками на новый год — к Новому году цены на электронику в России поднимутся на 10-15%. Ретейлеры уже заказали партии товара по новым ценам, и первые подорожавшие гаджеты могут появиться на прилавках еще до конца октября. Рост цен связывают с ослаблением рубля и возрастающими расходами на логистику. Предполагается, что затронуты будут все электронные товары — от бытовой техники до смартфонов и компьютеров.

Источник: DTF
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