ASUS представила игровую мышь, в которой можно менять переключатели

Так компания пополнила линейку игровой периферии ROG новой моделью — Keris II Origin.

Игровая мышь выделяется на фоне других легким весом в 64 грамма и флагманского сенсора ASUS AimPoint Pro с поддержкой разрешения до 42 000 DPI. Главная особенность — система Push-Fit Switch Socket II, которая позволяет игроку самостоятельно заменять износившиеся элементы. Благодаря новой системе геймеры могут подобрать переключатели с предпочтительным тактильным откликом.

Keris II Origin уже доступна для покупки в черном и белом вариантах. Сейчас цена составляет 150 евро (около 14 000 рублей).