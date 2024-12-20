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Альфа-Банк придумал, как вернуть Apple Pay в Россию

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Хорошие новости от Альфа-Банка: организация сообщила, что ей удалось получить доступ к NFC-чипу на iPhone. Ранее это считалось невозможным — после того, как работа Apple Pay в России была ограничена в 2022 году, пользователи айфонов полностью лишились бесконтактной оплаты.

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Теперь же Альфа-Банк утверждает, что ее технология позволяет снова использовать NFC — «легально и без взлома». Как именно это происходит — не раскрывается. Но в пресс-релизе компании заявлено, что он готов поделиться ноу-хау с другими банками абсолютно бесплатно.

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