8 августа, 19:44

Virtus.pro уступают CYBERSHOKE на Winline EPIC Standoff 2 PawPaw: Ep.2

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип CYBERSHOKE.
Фото CYBERSHOKE

Финал верхней сетки закончился провалом для «медведей» со счетом 2-1.

Обе команды показали свой высокий уровень подготовки, и в каждой карте от овертаймов отделял буквально один балл, который и становился решающим.

Сначала на Dune победу одержали CYBERSHOKE со счетом 11:13, затем уже на Breeze Virtus.pro оформили победу для себя — 13:11. Zone 7 прошла для соперников схожим образом, но в итоге победу забрала команда CYBERSHOKE — 13:11.

Winline EPIC Standoff 2 PawPaw: Ep.2 — СНГ-турнир, который организует компания Winline по дисциплине Standoff 2. Призовой фонд турнира — 2 миллиона рублей.

  • Niko McCowrey

    Не понял - по "пиу-пиу" уступили или все же, типа, выиграли? Может, автор, вам, вместе с "героями репортажа", податься в реальный сектор экономики? Или ручонки только до клавиатуры дотягиваются?

    08.08.2025

    Takayama

