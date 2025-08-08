Virtus.pro уступают CYBERSHOKE на Winline EPIC Standoff 2 PawPaw: Ep.2
Финал верхней сетки закончился провалом для «медведей» со счетом 2-1.
Обе команды показали свой высокий уровень подготовки, и в каждой карте от овертаймов отделял буквально один балл, который и становился решающим.
Сначала на Dune победу одержали CYBERSHOKE со счетом 11:13, затем уже на Breeze Virtus.pro оформили победу для себя — 13:11. Zone 7 прошла для соперников схожим образом, но в итоге победу забрала команда CYBERSHOKE — 13:11.
Winline EPIC Standoff 2 PawPaw: Ep.2 — СНГ-турнир, который организует компания Winline по дисциплине Standoff 2. Призовой фонд турнира — 2 миллиона рублей.
