Team Vitality одержали верх над NRG Esports на BLAST Bounty 2025 Season 2

Сильнейшей команде мира не составила труда справиться с противником со счетом 2-0.

Ожидаемая победа Vitality на обеих картах — сначала они забрали Mirage со счетом 5:13, а затем не стали расслабляться и, не оставляя ни единого шанса на камбэк для NRG Esports, выиграли у них и на Dust2 со счетом 4:13.

BLAST Bounty 2025 Season 2 — промежуточный онлайн-турнир, который позволяет командам пройти в финальный этап — он пройдет на Мальте с 14 по 17 августа. Призовой фонд BLAST Bounty 2025 S2 Finals составляет 500 тысяч долларов.