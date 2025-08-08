Команда Heroic выиграли у Complexity на BLAST Bounty 2025 Season 2

Американцы не смогли справиться с шведско-беларусской командой, итоговый счет 2-1.

Первая карта прошла напряженно для Complexity, но они смогли вырвать победу — 11:13. Оставшиеся Ancient и Overpass ушли за Heroic, сначала они забрали второй раунд с уверенным счетом 13:6, а затем и в третьем раунде, несмотря на сложности, смогли вывести игру на 13:11.

BLAST Bounty 2025 Season 2 — промежуточный онлайн-турнир, который позволяет командам пройти в финальный этап — он пройдет на Мальте с 14 по 17 августа. Призовой фонд BLAST Bounty 2025 S2 Finals составляет 500 тысяч долларов.