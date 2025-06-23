CyberPRO
23 июня, 01:32

Team Vitality — чемпионы BLAST.tv Austin Major 2025

Фото HLTV

Команда Дана «apEX» Мадесклера одержала победу в финале главного турнира этого года и становится двукратным чемпионом Мейджор. Капитан Vitality показал впечатляющую игру в финальном противостоянии и стал победителем данного турнира в третий раз. Европейский коллектив оказался сильнее на картах Dust2 13-4 и Inferno 13-6, уступив только на Mirage 5-13 .

Статистика матча.
Фото HLTV

Vitality зарабатывает титул чемпионов и призовые в размере 500 тысяч долларов. MVP турнира получил снайпер «Пчел» Матье «ZywOo» Эрбо, это его 26-я медаль лучшему игроку в карьере, он завершил Мейджор с рейтингом 2.1 — 1.42.

Филатов Руслан

