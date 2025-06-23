CyberPRO
23 июня, 11:34

Yandex подписал команду Cyber Goose по Dota 2

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Состав команды Yandex Team.
Фото Yandex

Компания начнет развивать киберспортивное направление, следующий шаг — создание команды по CS2.

В состав первого коллектива Yandex по Dota 2 вошли: Айбек «TA2000» Токаев, Илья «Chira JUNIOR» Хиртсов, Евгений «Noticed» Игнатенко, Алексей «PRBLMS» Паршуков, Алексей «Solo» Березин. Первым турниром для состава станет Esports World Cup 2025 в Эр-Рияде.

Стало известно, что Yandex подал регистрацию товарного знака «Yandex Team», под которым планируется создавать профессиональные команды, аксессуары и курсы в сфере киберспорта.

