Team USA потерпела поражение в шоу-матче против Stream Team в рамках в рамках BLAST.tv Austin Major 2025
Stream Team переиграли Team USA, наибольший вклад в победу внес СНГ-стример Вадим «Evelone192» Козаков. Evelone192 закончил матч со счетом 34-14. Матч прошел в формате Best-Of-1.
Создатель CS Мин «Gooseman» Ли, сыгравший впервые за десять лет, закончил игру на последней строчке таблицы со счетом 9-17.
Таблица результата шоу-матча.
Фото HLTV
Напомним, что 22 июня в 22.30 по МСК в финале BLAST.tv Austin Major 2025 Team Vitality и The Mongolz поборются за звание сильнейшей команды CS2 и призовой фонд в 1.250.000 долларов. Матч пройдет в формате Best-Of-3.
Филатов Руслан
