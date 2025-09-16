The Mongolz одержали верх над FaZe Clan на FISSURE Playground 2 по CS2

Национальная команда Монголии в очередной раз доказала свое превосходство — итоговый счет встречи составил 2-1.

Противостояние оказалось напряженным, но принесло хайлайты соперникам — сначала Mirage ушел The Mongolz со счетом 13:11, а затем Inferno, дошедшее до овертаймов, перешло к «фейзам» со счетом 16:13. Ancient оказался решающим для противостояния, где уже уставшие FaZe Clan не смогли справиться с напряжением и уступили — 13:5.

FISSURE Playground 2 — киберспортивный турнир по CS2, который проходит с 12 по 21 сентября в Белграде (Сербия). Призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов.