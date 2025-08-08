The Mongolz обыграла ENCE на BLAST Bounty 2025 Season 2

Итоговый счет встречи составил 2-1, монгольская команда смогла справиться с противником.

Первая карта Mirage закончилась для победителя с большим усилием и счетом 13:10, а Dust2 пошел не по плану, и ENCE перехватили инициативу, вырвав победу в раунде — 9:13. Nuke стал решающим и рассудил соперников, The Mongolz собрались и показали, что они одна из самых сильных команд — 13:5.

BLAST Bounty 2025 Season 2 — промежуточный онлайн-турнир, который позволяет командам пройти в финальный этап — он пройдет на Мальте с 14 по 17 августа. Призовой фонд BLAST Bounty 2025 S2 Finals составляет 500 тысяч долларов.