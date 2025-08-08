Расписание турнира Winline EPIC Standoff 2 PawPaw: Ep.2

До гранд-финала остается совсем немного, и первый его участник станет известен 8 августа.

Игровой день по Standoff 2 начнется с матча между главными фаворитами турнира. В 16:00 стартует решающая встреча между Virtus.pro и CEBERSHOKE. Проигравший упадет в нижнюю сетку плей-офф. В 19:00 VozWooden и RevialGG столкнутся за место в финале нижней сетке чемпионата — самый слабый покинет турнир.

Winline EPIC Standoff 2 PawPaw: Ep.2 — СНГ-турнир, который организует компания Winline по дисциплине Standoff 2. Призовой фонд турнира — 2 миллиона рублей.