Aurora Gaming с легкостью одолели FlyQuest на BLAST Bounty 2025 Season 2

Турецкий состав оказался настроен серьезно и не уступал австралийцам, итоговый счет 2-0.

Первая карта между соперниками дошла до овертайма — турки не были готовы ее отдавать, и счет составил 16:12. Вторым стал Nuke, который и завершил противостояние, в этот раз Aurora включились с самого начала и расправились с FlyQuest, сделав 13:6. Победа позволяет им пройти во второй этап соревнований.