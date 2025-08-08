Aurora Gaming с легкостью одолели FlyQuest на BLAST Bounty 2025 Season 2
Турецкий состав оказался настроен серьезно и не уступал австралийцам, итоговый счет 2-0.
Первая карта между соперниками дошла до овертайма — турки не были готовы ее отдавать, и счет составил 16:12. Вторым стал Nuke, который и завершил противостояние, в этот раз Aurora включились с самого начала и расправились с FlyQuest, сделав 13:6. Победа позволяет им пройти во второй этап соревнований.
BLAST Bounty 2025 Season 2 — промежуточный онлайн-турнир, который позволяет командам пройти в финальный этап — он пройдет на Мальте с 14 по 17 августа. Призовой фонд BLAST Bounty 2025 S2 Finals составляет 500 тысяч долларов.
