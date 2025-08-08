CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

8 августа, 17:49

Aurora Gaming с легкостью одолели FlyQuest на BLAST Bounty 2025 Season 2

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Aurora Gaming.
Фото Aurora Gaming

Турецкий состав оказался настроен серьезно и не уступал австралийцам, итоговый счет 2-0.

Первая карта между соперниками дошла до овертайма — турки не были готовы ее отдавать, и счет составил 16:12. Вторым стал Nuke, который и завершил противостояние, в этот раз Aurora включились с самого начала и расправились с FlyQuest, сделав 13:6. Победа позволяет им пройти во второй этап соревнований.

BLAST Bounty 2025 Season 2 — промежуточный онлайн-турнир, который позволяет командам пройти в финальный этап — он пройдет на Мальте с 14 по 17 августа. Призовой фонд BLAST Bounty 2025 S2 Finals составляет 500 тысяч долларов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
Популярное видео
Серия «Сибири» — 12 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 12 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

The Mongolz обыграла ENCE на BLAST Bounty 2025 Season 2

Team Vitality одержали верх над NRG Esports на BLAST Bounty 2025 Season 2

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости