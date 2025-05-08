Team Spirit выбила PARIVISION из BLAST Slam III

В 1/8 финала BLAST Slam III по Dota 2 команда Team Spirit одержала победу над PARIVISION со счетом 2:1. В следующем раунде Team Spirit под руководством Ярослава Miposhka Найденова встретится с командой Team Tidebound.

PARIVISION выбыла из турнира, заняв 7-8-е место и заработав 30 тысяч долларов.

Следующий матч игрового дня пройдет между Xtreme Gaming и Aurora Gaming. Начало запланировано на 8 мая в 21:30 по московскому времени.

Турнир BLAST Slam III проходит с 6 по 11 мая в Копенгагене, Дания. Призовой фонд составляет 750 тысяч долларов.