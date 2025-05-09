CyberPRO
9 мая, 18:00

M0nesy, Ropz и Donk вошли в число лучших игроков BLAST Rivals

Александр Курлянский

HLTV назвал EVP турнира BLAST Rivals. В список вошли Илья m0NESY Осипов, Робин ropz Коль и Данил donk Крышковец. EVP (лучшие игроки после MVP) определяются порталом HLTV на основании статистики и влияния на ход матчей.

MVP турнира стал Матье ZywOo Эрбо из Team Vitality. Он получил звание лучшего игрока после решающего матча против Falcons, завершившегося со счетом 3:2. BLAST Rivals проходил с 30 апреля по 4 мая в Копенгагене. Общий призовой фонд составил 350 тысяч долларов.

Источник: HLTV
Team Spirit выбила PARIVISION из BLAST Slam III

Aurora Gaming покинула BLAST Slam III, уступив Gaimin Gladiators

Takayama

