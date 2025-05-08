Spirit и PARIVISION сыграли самую долгую карту на BLAST Slam 3 — 78 минут в плей-офф

На турнире BLAST Slam 3 команда Spirit сыграла самую долгую карту против PARIVISION — она длилась 78 минут. Это рекорд третьего сезона BLAST Slam.

Илья Yatoro Мулярчук показал статистику 17-3-10 на Клинкзе, нанеся 52 тысячи урона. Алан Satanic Галлямов на ТБ нанес 56 тысяч урона и показал статистику 6-5-7.

Ранее Spirit уже устанавливала рекорд по длительности карты — в групповой стадии команда играла против Falcons 49 минут 50 секунд.

Сейчас Spirit ведет со счетом 1:0 против PARIVISION во втором раунде плей-офф BLAST Slam 3. Победитель матча выйдет в топ-6 турнира.

Турнир BLAST Slam 3 проходит с 6 по 11 мая в Копенгагене. Призовой фонд соревнования составляет 1 миллион долларов.