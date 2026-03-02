Team 3DMAX справилась с SemperFi во втором раунде ESL Pro League Season 23

Французская команда смогла собраться после поражения от paiN Gaming и выиграла у австралийского коллектива — итоговый счет составил 2-0.

SemperFi, молодая австралийско-латвийская команда, получила уже второе поражение, ранее она уступила российской PARIVISION. Первой картой противостояния с французами стал Dust2 — 13:8. Второй и решающей стала Inferno — она закончилась со счетом 13:7.

ESL Pro League Season 23 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, проходит с 1 по 15 марта в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд соревнований составляет 275 тысяч долларов.