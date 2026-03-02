Monte выиграла у NRG Esports во втором раунде ESL Pro League Season 23

Интернациональная команда оказалась сильнее американского коллектива — итоговый счет встречи составил 2-0.

Это уже второе поражение для NRG Esports — у них остается последнее право на ошибку. Первой картой противостояния стал Nuke — 9:13 в пользу Monte. Вторая, решающая Anubis закончилась со счетом 10:13.

ESL Pro League Season 23 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, проходит с 1 по 15 марта в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд соревнований составляет 275 тысяч долларов.