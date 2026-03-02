CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

2 марта, 19:15

PARIVISION оказалась сильнее paiN Gaming во втором раунде ESL Pro League Season 23

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды PARIVISION.
Фото PARIVISION

Российский коллектив смог блестяще справиться с бразильским соперником — итоговый счет 2-0.

Матч выдался нелегким и насыщенным на яркие моменты — paiN Gaming отважно боролась, но оказалась слабее. Первой картой стал Mirage — он же дошел до овертаймов, где верх одержала «Паривижн» — 19:15. Все продолжилось на Dust2, где россияне смогли выйти на счет 13:11.

ESL Pro League Season 23 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, проходит с 1 по 15 марта в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд соревнований составляет 275 тысяч долларов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
«Какое-то сумасшествие». «Каролина» спаслась с 0:4, а «Вегас» все равно победил
Двукратный чемпион России среди юниоров Федотов ушел из группы Тутберидзе
«Спартак» оставили без Лиги Европы, «Зенит» — без Лиги чемпионов из-за очередной жалобы украинцев. Почему клубы РПЛ не вернули в еврокубки
В центр Еревана стянули полицию на фоне закрытия избирательных участков
В Армении проходят выборы в парламент республики. Что нужно знать
СМИ сообщили о визите евродепутатов от партии BSW в Москву
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Team 3DMAX справилась с SemperFi во втором раунде ESL Pro League Season 23

ФКС Москвы проведет четыре турнира на платформе «Московский Киберспорт» 6-9 марта
Новости
RSS RSS
Все новости