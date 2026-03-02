PARIVISION оказалась сильнее paiN Gaming во втором раунде ESL Pro League Season 23

Российский коллектив смог блестяще справиться с бразильским соперником — итоговый счет 2-0.

Матч выдался нелегким и насыщенным на яркие моменты — paiN Gaming отважно боролась, но оказалась слабее. Первой картой стал Mirage — он же дошел до овертаймов, где верх одержала «Паривижн» — 19:15. Все продолжилось на Dust2, где россияне смогли выйти на счет 13:11.

ESL Pro League Season 23 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, проходит с 1 по 15 марта в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд соревнований составляет 275 тысяч долларов.