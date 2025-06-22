CyberPRO
22 июня, 17:05

В шоу-матче перед финалом Blast.tv Austin Major примет участие создатель CS Мин Ли

Мин «Gooseman» Ли с Шахар «FlameZ» Шушан на HLTV Awards 2024.
Фото Официальные социальные сети Gooseman

22 июня в 20.30 состоится шоу-матч BLAST.tv Austin Major 2025 перед финальной серией турнира. Полный список участников еще неизвестен, но свое участие подтвердил: создатель Counter-Strike Мин «Gooseman» Ли.

В одной из своих социальных сетей Мин Ли поделился новостью, что примет участие в шоу-матче впервые за десять лет отсутствия в игре.

«Завтра сыграю в шоу-матче BLAST.tv Austin Major 2025. Десять лет не играл в Counter-Strike... Они пробудили меня!»

Мин «Gooseman» Ли

В комментариях под своим постом Gooseman ответил на фанатские заявления, что такой матч будет похож на игру отца и детей: «Больше будет похоже на то, как отец получает синяк под глазом от мяча, брошенного ребенком со скоростью 100 миль в час».

Филатов Руслан

