22 июня, 17:44

Aurora Gaming одержали победу над Extreme Gaming на PGL Wallachia season 5

Aurora Gaming с медиа дня.
Фото cybersport.ru

Ожидаемо фаворит матча Aurora Gaming одерживает победу со счетом 2:0 над Extreme Gaming.

Aurora Gaming показала строгую игру и уверенно закрыла встречу 2:0. MVP стал керри команды Егор «Nightfall» Григоренко, закончив матч с суммарным счетом двух карт 22/2. Две игры серии были выиграны с разницей более чем в два раза: 29-10 и 30-13. Так Aurora вышли на 2-0 в групповой стадии, а Extreme Gaming потерпели первое поражение.

Филатов Руслан
