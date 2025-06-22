Natus Vincere одерживает победу против Team Liquid в рамках PGL Wallachia season 5

Во втором раунде PGL Wallachia season 5 Natus Vincere переиграла Team Liquid со счетом 2:1 и вышла на 2-0 в групповой стадии турнира.

NAVI оказались сильнее Team Liquid, что позволило им дальше уверенно продвигаться к плей-офф. MVP матча стал керри «Рожденных побеждать» Артем «Yuragi» Голубев. На первой карте перефарм команды Олега «Kaori» Медведока составил 36.662, что позволило комфортно начать серию и довести ее до победного конца. На финальной третьей карте NAVI уверенно обыграли Liquid, не дав им воспользоваться силой их пика и перевести игру в лейт.

Напомним, что 1 июля 2025 года главный состав Natus Vincere ждет роспуск, а основной командой станет NAVI Junior во главе с Бакытом «Zayac» Эмилжановым.