11 мая, 14:50

NAVI одержали вторую победу подряд на PGL Astana 2025, обыграв BIG

Камила Абдурахманова
корреспондент

В матче второго раунда группового этапа PGL Astana 2025 по CS2 команда Natus Vincere одержала победу над BIG со счетом 2:0. Игры прошли на картах Inferno (13:8) и Mirage (13:10). Эта победа стала второй подряд для команды Алекси Aleksib Виролайнена на чемпионате.

В следующем матче на групповой стадии NAVI предстоит сразиться с командой, имеющей статистику 2:0. Победитель этого противостояния выйдет в плей-офф.

PGL Astana 2025 проходит в Казахстане с 10 по 18 мая. В турнире участвуют 16 команд, которые борются за призовой фонд в размере 1,25 миллионов долларов.

Virtus.pro одержала первую победу на PGL Astana 2025, обыграв M80

Team Spirit обыграла Ninjas in Pyjamas в групповой стадии на PGL Astana 2025

