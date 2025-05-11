NAVI одержали вторую победу подряд на PGL Astana 2025, обыграв BIG

В матче второго раунда группового этапа PGL Astana 2025 по CS2 команда Natus Vincere одержала победу над BIG со счетом 2:0. Игры прошли на картах Inferno (13:8) и Mirage (13:10). Эта победа стала второй подряд для команды Алекси Aleksib Виролайнена на чемпионате.

В следующем матче на групповой стадии NAVI предстоит сразиться с командой, имеющей статистику 2:0. Победитель этого противостояния выйдет в плей-офф.

PGL Astana 2025 проходит в Казахстане с 10 по 18 мая. В турнире участвуют 16 команд, которые борются за призовой фонд в размере 1,25 миллионов долларов.