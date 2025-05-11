Virtus.pro одержала первую победу на PGL Astana 2025, обыграв M80

В матче второго раунда группового этапа PGL Astana 2025 по CS2 команда Virtus.pro одержала победу над M80 со счетом 2:1. Игры прошли на картах Ancient (9:13), Mirage (13:8) и Inferno (13:10). Эта победа стала первой для команды Дениса electroNic Шарипова на чемпионате.

Следующая встреча Virtus.pro на групповой стадии состоится 12 мая. Соперник — команда с результатом 1:1.

PGL Astana 2025 проходит в Казахстане с 10 по 18 мая. В турнире участвуют 16 команд, которые борются за призовой фонд в размере 1,25 миллионов долларов. Половина этой суммы будет распределена между клубами.