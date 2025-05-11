Team Spirit обыграла Ninjas in Pyjamas в групповой стадии на PGL Astana 2025

В матче второго раунда группового этапа PGL Astana 2025 по CS2 команда Team Spirit одержала победу над Ninjas in Pyjamas со счетом 2:0. Игры прошли на картах Train (16:13) и Dust2 (13:4). Эта победа стала второй для команды Леонида chopper Вишнякова на чемпионате.

Следующий матч второго раунда групповой стадии состоится 11 мая в 17:00 по московскому времени. В нем сыграют G2 Esports и ODDIK.

PGL Astana 2025 проходит в Казахстане с 10 по 18 мая. В турнире участвуют 16 команд, которые борются за призовой фонд в размере 1,25 миллионов долларов.