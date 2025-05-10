CyberPRO
10 мая, 08:05

Aurora Gaming покинула BLAST Slam III, уступив Gaimin Gladiators

Камила Абдурахманова
корреспондент

В матче плей-офф BLAST Slam III по Dota 2 команда Aurora Gaming уступила Gaimin Gladiators. Егор Nightfall Григоренко и его товарищи по команде заняли 5-6 место и получили приз в размере 35 тысяч долларов.

Gaimin Gladiators вышли в полуфинал, где 10 мая в 20:00 по московскому времени встретятся с командой Tundra Esports. Ранее китайский коллектив Team Tidebound покинул турнир, проиграв команде Team Spirit.

Турнир BLAST Slam III проходит в Копенгагене (Дания) с 6 по 11 мая. Призовой фонд чемпионата составляет 750 тысяч долларов.

Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
