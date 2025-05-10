Aurora Gaming покинула BLAST Slam III, уступив Gaimin Gladiators

В матче плей-офф BLAST Slam III по Dota 2 команда Aurora Gaming уступила Gaimin Gladiators. Егор Nightfall Григоренко и его товарищи по команде заняли 5-6 место и получили приз в размере 35 тысяч долларов.

Gaimin Gladiators вышли в полуфинал, где 10 мая в 20:00 по московскому времени встретятся с командой Tundra Esports. Ранее китайский коллектив Team Tidebound покинул турнир, проиграв команде Team Spirit.

Турнир BLAST Slam III проходит в Копенгагене (Дания) с 6 по 11 мая. Призовой фонд чемпионата составляет 750 тысяч долларов.