8 августа, 23:15

VozWooden превзошли RevialGG на Winline EPIC Standoff 2 PawPaw: Ep.2

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип игры Standoff 2.
Фото YouTube

Полуфинал нижней сетки закончился со счетом 2-1, теперь победитель сыграет с Virtus.pro.

VozWooden в очередной раз смогли справиться с RevialGG, сейчас общий счет их встреч 3-0. Ранее они уже обходили их на предыдущем турнире. Первая карта закончилась со счетом 7:13, а вторая — 13:5. Zone 7 определила второго финалиста нижней сетки, счет составил 13:11 в пользу VozWooden.

Winline EPIC Standoff 2 PawPaw: Ep.2 — СНГ-турнир, который организует компания Winline по дисциплине Standoff 2. Призовой фонд турнира — 2 миллиона рублей.

