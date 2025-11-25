FlyQuest проведут матч с Fluxo на StarLadder Budapest Major 2025

Выигравший коллектив отправится в сетку 3-0 и пройдет в основную стадию турнира — матч начнется в 19.00 по Москве.

Австралийцы неожиданно смогли пройти по верхней сетке, хотя от них этого и не ожидали — сейчас они фавориты стадии. Бразильский коллектив также шел крайне уверенно, что позволяет им попробовать свои силы — в случае победы команда станет четвертой бразильской организацией на мажоре, помимо FURIA Esports, paiN и mbr.

StarLadder Budapest Major 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который пройдет с 24 ноября по 14 декабря 2025 года в столице Венгрии — Будапеште. Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов.