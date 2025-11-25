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25 ноября 2025, 04:55

PARIVISION сразится с B8 в сетке 1-1 на StarLadder Budapest Major 2025

Алексей Буланов
Jame.
Фото HLTV

PARIVISION сыграет с B8 во 2-м туре StarLadder Budapest Major 2025. BO1-противостояние начнется 25 ноября в 18.00 по московскому времени.

StarLadder Budapest Major-2025.StarLadder Budapest Major-2025. Все, что нужно знать о главном турнире года в CS2

StarLadder Budapest Major 2025 — тир-1 турнир по Counter-Strike 2 в LAN-формате, который проходит в Будапеште с 24 ноября по 14 декабря. 32 топовых коллектива сражаются за самый престижный титул в CS и значительный призовой фонд — 1,25 миллиона долларов. Победителем прошлого мейджора стала Team Vitality, которая переиграла в финале The MongolZ со счетом 2:1.

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