GamerLegion в матче на вылет с Rare Atom на StarLadder Budapest Major 2025

Одна из команд будет вынуждена покинуть турнир после поражения — сейчас аутсайдером считается Rare Atom.

Китайскому коллективу придется нелегко против молодых талантов из GamerLegion — команда показывала неплохие результаты. Однако и легионерам не стоит расслабляться — в последнее время они в основном проигрывают все встречи в рамках турниров. Матч стартует в 19.00 по Москве.

StarLadder Budapest Major 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который пройдет с 24 ноября по 14 декабря 2025 года в столице Венгрии — Будапеште. Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов.