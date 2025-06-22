Стали известны все участники шоу-матча BLAST.tv Austin Major 2025, в их числе СНГ-стримеры: Evelone192 и shadowkekw

Стали известны все участники шоу-матча перед финалом BLAST Austin Major 2025, который начнется в 20.30 по МСК.

Текст новости: Организаторы раскрыли участников показательного матча, среди которых неожиданно появились СНГ-стримеры Вадим «Evelone192» Козаков и Максим «shadowkekw» Павлов. Перед появлением в шоу-матче Вадим Козаков и Максим Павлов освещали главный турнир CS-сцены.

Evelone192 и shadowkekw на BLAST.tv Austin Major 2025. Фото cybersport.ru