Стали известны все участники шоу-матча BLAST.tv Austin Major 2025, в их числе СНГ-стримеры: Evelone192 и shadowkekw

Стали известны все участники шоу-матча перед финалом BLAST Austin Major 2025, который начнется в 20.30 по МСК.
Текст новости: Организаторы раскрыли участников показательного матча, среди которых неожиданно появились СНГ-стримеры Вадим «Evelone192» Козаков и Максим «shadowkekw» Павлов. Перед появлением в шоу-матче Вадим Козаков и Максим Павлов освещали главный турнир CS-сцены.
Состав Stream Team:
- Марк «ohnePixel» Циммерманн
Вадим «Evelone192» Козаков
DonaCS
Александр «Gaules» Бобра
Максим «shadowkekw» Павлов
Состав Team USA:
Тайлер «Skadoodle» Лэтем
Джордан «n0thing» Гилберт
Майкл «Grim» Винс
Джонатан «EliGE» Яблоновски
Мин «Gooseman» Ли
Напомним, BLAST.tv Austin Major 2025 проходит с 3 по 22 июня в США, где команды борются за чемпионский титул и призовой фонд в размере 1.250.000 долларов. После шоу-матча состоится финал между Team Vitality и The Mongolz.
Филатов Руслан