22 июня, 19:09

Стали известны все участники шоу-матча BLAST.tv Austin Major 2025, в их числе СНГ-стримеры: Evelone192 и shadowkekw

Постер BLAST.tv Austin Major 2025.
Фото HLTV

Стали известны все участники шоу-матча перед финалом BLAST Austin Major 2025, который начнется в 20.30 по МСК.

Текст новости: Организаторы раскрыли участников показательного матча, среди которых неожиданно появились СНГ-стримеры Вадим «Evelone192» Козаков и Максим «shadowkekw» Павлов. Перед появлением в шоу-матче Вадим Козаков и Максим Павлов освещали главный турнир CS-сцены.

Evelone192 и shadowkekw на BLAST.tv Austin Major 2025.
Фото cybersport.ru

Состав Stream Team:

  • Марк «ohnePixel» Циммерманн

  • Вадим «Evelone192» Козаков

  • DonaCS

  • Александр «Gaules» Бобра

  • Максим «shadowkekw» Павлов

Состав Team USA:

  • Тайлер «Skadoodle» Лэтем

  • Джордан «n0thing» Гилберт

  • Майкл «Grim» Винс

  • Джонатан «EliGE» Яблоновски

  • Мин «Gooseman» Ли

Напомним, BLAST.tv Austin Major 2025 проходит с 3 по 22 июня в США, где команды борются за чемпионский титул и призовой фонд в размере 1.250.000 долларов. После шоу-матча состоится финал между Team Vitality и The Mongolz.

Филатов Руслан

