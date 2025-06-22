CyberPRO
22 июня, 18:12

Победа WildCard Gaming над Heroic на PGL Wallachia season 5

Лого WildCard Gaming.
Фото dota2.ru

Игра второго раунда PGL Wallachia 5 между Heroic и WildCard Gaming закончилась победой вторых со счетом 2:1.

В тяжелом матче на третьей решающей карте свою первую победу одержали WildCard Gaming, что позволило им выйти на счет 1-1 в рамках групповой стадии, а Heroic, проиграв все игры, отправляются на 0-2. MVP встречи стал мидлейнер WildCard Фрэнсис «RCY» Фандемера. На последней карте игра закончилась с минимальной разницей в золоте: 13.262, и близким счетом 23-33.

Филатов Руслан
