22 июня, 20:26

Team Spirit одержали победу над Edge на PGL Wallachia Season 5

Фото результата игры Team Spirit против Edge.
Фото VK Team Spirit

Ожидаемый успех фаворита: Team Spirit побеждает команду Edge во главе с Клементом «Puppey» Ивановым со счётом 2:0.

На первой карте серии Team Spirit уверенно закрыли Edge со счетом 27-4. Во второй игре совершили невероятный камбэк с мегакрипами и отыграли перевес в золоте более 27 тысяч. MVP матча стал керри команды Spirit Илья «Yatoro» Мулярчук, который закончил серию с общим счетом 32/6. Благодаря этой победе TS выходят на 2-0 в групповой стадии, а команда Nigma Galaxy потерпели первое поражение.

Филатов Руслан

