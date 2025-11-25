B8 Esports выступят против PARIVISION на StarLadder Budapest Major 2025

Молодой российский коллектив «Пари» — один из фаворитов группового этапа мажора по КС2.

Ранее PARIVISION уже выигрывали у B8 во время отборочного этапа StarLadder StarSeries Fall 2025 в стадии плей-офф, хотя затем команде и не удалось пройти дальше. Сначала они потерпели поражение от Ninjas in Pyjamas, а затем в нижней сетке от испанской команды Gentle Mates.

StarLadder Budapest Major 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который пройдет с 24 ноября по 14 декабря 2025 года в столице Венгрии — Будапеште. Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов.