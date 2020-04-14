WePlay! откроет второй дивизион Pushka League

WePlay! объявила об открытии второго дивизиона на Pushka League по Dota 2. На чемпионате восемь коллективов из Европы и СНГ разыграют 5 тысяч долларов.

В соревновании поучаствуют команды, которые займут 2-4 места в региональных отборочных в первый дивизион WePlay! Pushka League. Оставшиеся слоты достанутся победителям открытых квалификаций — их проведут 18 и 19 апреля в СНГ и Европе соответственно.

WePlay! Pushka League пройдет с 23 апреля по 11 мая в онлайне. В первом дивизионе 14 команд, среди которых Virtus.pro, Natus Vincere, Team Secret и OG, разыграют 250 тысяч долларов.