Virtus.pro заработала первую ничью на World Pro Invitational Singapore

Virtus.pro сыграла вничью с Team Aster во втором раунде группы А на ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore. Коллектив Алексея «Solo» Березина заработал первое очко на чемпионате.

В параллельных матчах Alliance победила TNC Predator, а Team Secret обыграла J.Storm. На момент публикации новости Alliance и Secret делят первую позицию в группе В. В активе команд по шесть набранных пунктов.

ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore проводят с 17 по 22 декабря. Коллективы разыгрывают призовой фонд в 500 тысяч долларов.