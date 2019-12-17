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Virtus.pro заработала первую ничью на World Pro Invitational Singapore

16:20

Virtus.pro сыграла вничью с Team Aster во втором раунде группы А на ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore. Коллектив Алексея «Solo» Березина заработал первое очко на чемпионате.

В параллельных матчах Alliance победила TNC Predator, а Team Secret обыграла J.Storm. На момент публикации новости Alliance и Secret делят первую позицию в группе В. В активе команд по шесть набранных пунктов.

ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore проводят с 17 по 22 декабря. Коллективы разыгрывают призовой фонд в 500 тысяч долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/virtus-pro-zarabotala-pervuyu-nichyu-na-world-pro-invitational-singapore

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