В СНГ проведут DPC East Europe Tour 2 по Dota 2

Ранее отложенная DPC-лига для Восточной Европы будет проведена. Оператором турнира выступит Beyond The Summit.

Лига стартует в формате региональных финалов без проведения группового этапа. На момент публикации материала точный формат и даты проведения не известны.

В рамках турнира будут разыграны три слота на ESL One Stockholm Dota Major 2022, который пройдет 12-22 мая в Швеции. Между 18 командами из шести регионов будут разыграны 500 000 долларов США и очки Dota Pro Circuit.