VICI GAMING отказалась от участия в переигровках с RNG за четвертое место в DPC China 1st Division

Vici Gaming отказались от участия в переигровках с Royal Never Give Up за 4-е место в DPC: China Upper Division. Команда получила техническое поражение и заняла 5-е место, а приглашение на ESL One Stockholm Dota Major 2022 досталось RNG.

На своей официальной странице в Weibo Vici Gaming сообщила, что отмена матча связана с лимитом замен. В течение сезона Vici Gaming заменили оффлайнера Ли «Irving» Дзяна на Чжоу «Yang» Хайянга. Последний сыграл с командой четыре официальных встречи. В переигровках должен был сыграть Irving, но киберспортсмен повредил спину и не смог участвовать в матчах. Perfect World не позволил Vici Gaming использовать дополнительную замену на тай-брейке.

После отмены тай-брейка Royal Never Give Up заняли четвертое место в DPC: China Upper Division и получили финальное приглашение на ESL One Stockholm Dota Major 2022 из региона Китая. Чемпионат пройдет с 12 по 22 мая в Стокгольме (Швеция).