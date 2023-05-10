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Сегодня, 10:05

Бывший менеджер Hydra перешел в One Move

Ана Горшкова
Корреспондент
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В преддверии третьего сезона DPC для Восточной Европы по Dota 2, команды сделали перестановки в своих составах.

По информации Cybersport.Metaratings.ru, новым менеджером коллектива One Move стал бывший сотрудник Hydra Святослав Frank- Орловский, который в прежней команды занимал аналогичную позицию.

Сам состав One Move остался без изменений и выступит в первом дивизионе. Команда уже собралась на буткемпе и готовится к старту сезона.

Cостав One Move по Dota 2: Никита Munkushi~ Чепурных; Алексей Ainkrad Дивеевский; Василий AfterLife Шишкин; Никита Pantomem Балаганин; Георгий Gilgir Свистунов.

Источник: Cybersport.Metaratings
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