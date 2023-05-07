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Сегодня, 15:16

Daxak соберет новую команду по Dota 2

Мария Гусева
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Бывший игрок BetBoom Team Никита Daxak Кузьмин может собрать новую команду в преддверии третьего сезона DPC по Dota 2, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По данным источника, 25-летний российский киберспортсмен планирует собрать коллектив для участия в квалификации к третьему сезону DPC. В настоящее время состав новой команды практически определен.

Команда будет интернациональная, в которую помимо самого Кузьмина, войдут экс-игрок NaVi Григорий swedenstrong Зайналабидов, Артем Lorenof Мельник, Милан MiLAN Козомара и Матиас OwnedMe Хьюн.

Источник: Cybersport.metaratings.ru
Киберспорт
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