Американского гроссмейстера обвинили в сексуальных домогательствах. Сестра Карлсена в шоке

Родственница чемпиона мира в прошлом также сталкивалась с подобным кошмаром.

Шахматная федерация США расследует обвинения в сексуальных домогательствах в отношении гроссмейстера Алехандро Рамиреса. На него поступило сразу две официальные жалобы. Мировое сообщество шахмат шокировано происшествием — не осталась в стороне даже сестра Магнуса Карлсена Эллен. Жертвами негодяя считают себя не менее десяти женщин разных возрастов.

Обвинения

В сентябре прошлого года федерация шахмат США получила две официальные жалобы на поведение гроссмейстера Рамиреса. Членство Алехандро в федерации приостановлено, а расследование продолжается. По информации Wall Street Journal, с 2011 года американец использовал свой статус в шахматах, чтобы совершать неоднократные и нежелательные сексуальные действия, в том числе как тренер в отношении своих подопечных.

Сразу восемь женщин рассказали, как Рамирес проявлял «физическую агрессию, насильно целовал их и трогал без согласия». Также сообщается, что троим из пострадавших не было 18 лет. По словам одной из девушек, Алехандро «напоил ее водкой и принудил к оральному сексу». CNN обратилось к Рамиресу за комментарием по поводу обвинений через его адвоката Альберта Уоткинса. Однако юрист ответил, что не имеет права разглашать детали. «Мне было приказано соблюдать конфиденциальность, которую следует соблюдать при проведении расследований», — заявил Уоткинс.

Домогательства

Гроссмейстер среди женщин Дженнифер Шахаде одной из первых высказалась о произошедшем. Она рассказала об этом в своих социальных сетях и заявила, что Рамирес дважды домогался ее, и предложила другим жертвам поделиться своими историями.

Вслед за ней высказалось еще несколько шахматисток. В материале Wall Street Journal приводятся откровения некоторых из них. Одной из них стала Клэр Гроте. Она работала в Сент-Луисе менеджером в Зале шахматной славы. Алехандро она встретила в 2014 году на приеме, организованном клубом.

Там он во время диалога схватил ее за руку, затащил в уборную, прижал к стене, насильно поцеловал и засунул руку под платье. Девушка оттолкнула его и ушла. Однако на следующий день Рамирес пригласил ее на свидание. После чего Грот приняла решение уволиться с работы.

Среди прочих жертв, которые высказались о произошедшем на условиях анонимности, была 15-летняя девушка. По ее словам, гроссмейстер преследовал ее на турнирах, принуждал к близости и обещал жениться. Во время одного из соревнований он проник к ней в номер и «пытался начать интимную связь». Но ей удалось сбежать.

Шок

Как утверждает Wall Street Journal, шахматные организации уже несколько лет знали о поведении Рамиреса. А в 2022-м он даже занимал должность тренера женской сборной США на Всемирной шахматной олимпиаде в Ченнаи. Однако совет ФИДЕ исключил его из состава Комиссии спортсменов только сейчас.

Также только после откровений Шахаде Алехандро был уволен с поста тренера шахматной команды Университета Сент-Луиса. Позднее он ушел из клуба Сент-Луиса, признав в сопутствующем заявлении, что продолжение сотрудничества с ним «не отвечает интересам организации». А представители портала Chess.com утверждают, что не поддерживали рабочих отношений с Рамиресом с 2013 года.

Алехандро Рамирес. chess.com

В шахматном сообществе шокированы произошедшим. Высказалась даже сестра чемпиона мира Магнуса Карлсена Эллен, которая призналась, что сталкивалась с подобным неподобающим поведением. В ее случае речь идет о регулярных телефонных звонках и сообщениях от пожилого мужчины.

«Когда ты юна, ты думаешь, что все происходящее — это твоя собственная вина. Ты обвиняешь себя в том, что могла вести себя определенным образом, из-за чего другой человек мог подумать, что ты проявляешь симпатию. Но ответственность должна лежать на взрослом человеке, который вообще не должен взаимодействовать с ребенком в таком контексте. Это неправильно.

Шахматы — один из немногих видов спорта, в котором дети и взрослые могут соревноваться друг с другом и быть на равных. Но очень важно, чтобы разделение между возрастными группами было четким. Играя в шахматы в Норвегии, я сталкивалась с недопустимым поведением со стороны взрослых мужчин. В 20 лет я перестала активно заниматься шахматами. Это не то, что заставило меня уйти, но очевидно сильно уменьшило желание участвовать в турнирах в Норвегии", — приводит слова Карлсен NRK.