В сериале про Ниманна сыграет двукратная обладательница «Оскара». О чем потенциальный хит?

Сможет ли история с читерским скандалом повторить успех «Ход королевы»?

The Hollywood Reporter поделился информацией о создании сериала про одного из самых обсуждаемых шахматистов современности Ханса Ниманна. По информации издания, этим займется компания A24, которая в борьбе за сценарий американского писателя Бена Мерзича смогла обойти главные стриминговые сервисы США, включая Netflix. Известно, что главные роли в сериале исполнят двукратная обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд» и «Бедные-несчастные») и Нэйтан Филдер (последний также выступит в роли режиссера). Недавно вместе они играли в сериале «Проклятие» от Showtime, который стал одним из хитов прошлого года и получил высокие оценки критиков.

Досудебное примирение

В основе сериала лежит противостояние молодого американского шахматиста Ханса Ниманна и 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена, которое началось осенью 2022 года. В сентябре Карлсен снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе (Sinquefield Cup) после поражения от Ниманна в третьем туре (покинул США, процитировав Жозе Моуринью). Норвежец вновь встретился с американским шахматистом спустя две недели на онлайн-турнире Champions Chess Tour и принял решение сдаться после двух ходов партии.

Позже Магнус публично обвинил Ханса в читерстве, а американский шахматист подал иск против норвежца. Также ответчиками стали знаменитый американский шахматист Хикару Накамура (поддержал сомнения Магнуса и называл Ниманна законченным читером), сайт Chess.com и его руководитель Дэнни Ренш (выпустили расследование, в котором обвинили Ханса в жульничестве более чем в 100 онлайн-партиях). За «разрушительный ущерб репутации, карьере и жизни» 20-летний Ниманн потребовал 100 миллионов долларов.

Главная цель адвокатов Ханса заключалась в том, чтобы дело было передано в суд присяжных, где потенциально могла бы появиться возможность на компенсацию морального ущерба. Но чтобы попасть туда, Ниманну нужно было доказать, что действия ответчиков нанесли его карьере непоправимые последствия. Большим препятствием стало то, что он является публичным человеком. «А в таком статусе очень сложно рассчитывать на удовлетворение иска за клевету из-за строгих законов США о свободе слова», — отмечали эксперты.

В конце июня окружной суд штата Миссури отказал в иске Ниманну. Американец был готов подать новые иски в суды вышестоящей инстанции, но команда Магнуса решила пойти на досудебное примирение.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

В итоге с Ниманна был снят бан на Chess.com, но это сообщение выглядит максимально странно, учитывая, что за 10 месяцев до этого тот же Chess.com представил общественности 72-страничный отчет, в котором сказано, что Ниманн читерил в 100 онлайн-партиях еще на момент 2020 года, в том числе в играх с призовым фондом (сам американец говорил, что не занимался обманом в призовых и офлайн-турнирах). Анализ проводился на основе сравнения ходов Ниманна с ходами первой линии самых передовых шахматных программ.

«Это похоже на одержимость обманом», — говорилось в отчете. Шахматный сайт также отмечал экстраординарный прогресс Ниманна в классическом рейтинге Эло. В частности, уроженец Сан-Франциско быстрее, чем кто-либо из сверстников, поднял рейтинг с 2500 до 2700 пунктов. У него на это ушло менее двух лет. По этому показателю он опередил главных гениев в истории шахмат — Роберта Фишера, Магнуса Карлсена, Алиреза Фируджа...

Однако похоже, что казавшийся абсурдным многомиллионный иск Ниманна был не таким уж и абсурдным. Возможные риски проиграть (а Ниманн и его наставник Максим Длуги были готовы идти до конца) заставили Ренша и Карлсена сдать назад. В августе адвокат Крейг Райзер, представляющий интересы Магнуса, заявил, что он и его клиент рады, что «теперь Магнус может продолжать играть и обсуждать шахматы без угрозы дальнейших судебных разбирательств».

Эмма Стоун. Фото Global Look Press

Загадочная девушка

Теперь 20-летний Ниманн спокойно играет онлайн-турниры, частенько выигрывая те же «Титульные вторники», и снимает блог на YouTube под названием Journey to World Chess Champion («Путешествие к званию чемпиона мира»). Результаты в офлайн-турнирах тоже порой получаются у него великолепными. Например, в конце декабря 2023-го Ханс набрал 8 очков из 9, опередив ближайшего преследователя на три балла. В том числе Ниманн обыграл Василия Иванчука, Антона Коробова и Александра Мотылева. Уровень игры американца в этих партиях соответствовал рейтингу 2946. Это четвертый результат в истории после Фабиано Каруаны (3098), Магнуса Карлсена (3002) и Анатолия Карпова (2985). Правда, Ниманна тут же обвинили в возможном читерстве.

Пожалуй, сейчас Ниманн — один из двух самых обсуждаемых шахматистов современности, хотя он и близко не смог подобраться к выходу в последний турнир претендентов, который выиграл 17-летний Гукеш. В рейтинге Ханс идет на 46-м месте. При этом экранизация истории такого противоречивого персонажа — ожидаемая история. Впервые слухи о производстве сериала появились в феврале этого года. В мае мы уже услышали конкретику.

Нэйтан Филдер, видимо, будет играть Карлсена, а вот кто сыграет Ханса — загадка. Также непонятно, какой персонаж достанется Эмме Стоун. Видимо, сценаристы будут докручивать историю, которую рассказывал наставник Ниманна Максим Длуги.

«Почему Карлсен решил так атаковать Ниманна? Эта загадка мало относится к шахматам, — рассказывал в интервью Levitov Chess Длуги. — Или вообще к ним не относится. Он обидел Магнуса в другом ключе. В каком, я не знаю. Возможно, что-то случилось на личном фронте. И норвежец нашел повод сделать жизнь Ханса невыносимой. При этом отмечу, что за две недели до событий в Сент-Луисе они вместе отдыхали, играли на пляже в футбол, занимались шахматами.

Знаю, что у Магнуса сорвался брак. Девушка, которую он любил, ушла от него. Она была готова [выйти за него замуж], но он посвятил все силы подготовке к матчу [c Непомнящим]. И в какой-то момент она сказала, что не готова его ждать. Психологическое состояние Карлсена вызывает вопросы. Он отказался от следующего матча на первенство мира, но заявил, что у него еще остались цели: выигрывать престижные турниры, продлевать невероятные серии [без поражений], достигнуть рейтинга в 2900. И вдруг Ханс срывает сразу две его цели. Прерывает серию, а в рейтинге Магнус теряет девять очков. Это как выиграть два турнира. Возможно, поэтому он обиделся и начал мстить".