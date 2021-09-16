Вышел трейлер фильма о поединке между шахматистами Анатолием Карповым и Виктором Корчным
15:50
В Сети появился трейлер фильма «Чемпион мира», рассказывающий о поединке шахматистов за звание чемпиона мира между действующим чемпионом Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным.
Главные роли исполнили Константин Хабенский и Иван Янковский. Премьера фильма в России запланирована на 30 декабря 2021 года.
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