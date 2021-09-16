Дворкович: «Шахматная онлайн-олимпиада прошла при минимальных проблемах»

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович высказался по поводу второй шахматной онлайн-олимпиады.

«Онлайн-олимпиада завершилась, участвовали 155 команд, что близко к показателю прошлого года. Но некоторые страны в этот раз не смогли участвовать из-за старта национальных чемпионатов. Тем не менее мы практически не потеряли в участниках. Соревнования прошли без существенных вопросов — были единичные случаи с вероятными компьютерными подсказками и проблемами с интернетом. Но это менее 1 процента от матчей олимпиады, которая в целом прошла отлично», — цитирует Дворковича ТАСС.

Вчера, 15 сентября, сборная России обыграла команду США в финале онлайн-олимпиады. Россияне не проиграли ни одного поединка турнира.